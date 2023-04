Quarante fontaines décorées pour Pâques dans le Vully

La tradition se perpétue depuis huit ans : des fontaines dans le Vully fribourgeois et vaudois, et depuis peu à Cudrefin, ont été décorées autour de la thématique de Pâques. Débuté en 2015, cet événement compte chaque année de nouveaux décorateurs, ainsi que de nombreux fidèles, rivalisant d'imagination pour offrir des décorations originales à leur fontaine. Elles sont aujourd’hui au nombre de 40 et resteront en place jusqu’au 16 avril.