Une voiture percutée par un train entre Bôle et Montezillon

Pas de blessé, mais une grosse frayeur. Une voiture a été percutée par un train mercredi soir sur la voie ferrée reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Alors qu’il circulait sur le chemin des Prises entre Bôle et Montezillon vers 22h30, un automobiliste de la région a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons encore à déterminer. La voiture a quitté la chaussée puis s’est immobilisée sur la voie. Le chauffeur a ensuite voulu tenter de dégager lui-même son véhicule, sans appeler les secours.





Sains et saufs malgré le choc

Alors qu'il était toujours affairé autour de la voiture, le train TransN reliant La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel a surgi et, malgré un freinage d'urgence, a embouti le véhicule à une vitesse estimée de 100 km/h. Le convoi s'est arrêté environ 150 mètres après l'impact, entraînant le véhicule avec lui.

Le chauffeur a pu s'écarter de la voie et est sain et sauf, tout comme le mécanicien et les neuf passagers du train.

Le train accidenté, dont les dégâts sont en cours d'estimation, a été remorqué par le

train d'extinction et de secours et conduit à la gare de Neuchâtel. La voie Chambrelien – Corcelles-Peseux est restée fermée de 22h57 à 6h50. Des bus de remplacement ont été mis en place. Les dégâts à la voie ont été réparés par le personnel CFF, qui a inspecté l'infrastructure avant sa remise en service.

Les agents de la Police neuchâteloise sont intervenus sur place pour le constat. Une enquête a été ouverte par le Ministère public, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. /comm-gjo