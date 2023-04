Migros va s’installer à Serrières

Un projet dénaturé

Reste qu’avec l’arrivée d’abord du pôle muséal, puis maintenant de Migros, le projet Tivoli Nord ne ressemble plus tout à fait à ce qui avait été vendu à l’origine. Sur les maquettes et autres images de simulation, le projet faisait la part belle à la végétation. Un toit en terrasse recouvert de gazon avec des arbres en pots était prévu. Une végétation qui a complètement disparu sur la dernière modification au permis de construire déposée par le promoteur Quadro Bau, fin décembre. On se dirige aujourd’hui plutôt sur une toiture technique avec des monoblocs de ventilation pour le magasin et des puits de lumière sur la surface du toit arrière. Une modification au permis de construire qui, on l’a appris, fait aujourd’hui l’objet d’une opposition de la part d’une entreprise voisine du chantier. L’affaire pourrait donc ne pas en rester là.