Lignières manque de forces vives

Pour résoudre les problèmes d’engagement politique et du manque de collaborateurs, il y a notamment la fusion. Par deux fois, en 2015 et en 2016, Lignières s’est prononcé en faveur d’un rapprochement avec les communes voisines. Et par deux fois le projet est tombé à l’eau. Cédric Hadorn précise que Lignières est toujours ouverte à de telles propositions. Quant à donner l’impulsion, les autorités (de milice), en sous-effectif, ont déjà une charge de travail suffisamment importante pour se lancer dans un tel projet, précise le président de commune. /cwi