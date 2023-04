Trouble de l’apprentissage : une aide pour les parents

Vous n’êtes pas seuls ! L’association Potentiel aide et accompagne les enfants qui ont un trouble de l’apprentissage ainsi que leurs parents. Elle organise mercredi à La Chaux-de-Fonds une soirée d’information. Christel Frey, la présidente de l’association, a indiqué mercredi dans La Matinale qu’elle avait été confrontée à cette situation et qu’elle s’était sentie bien seule. Raison pour laquelle a décidé de créer Potentiel. Les parents sont souvent à bout et ont besoin d’être écoutés. Et, relève Christel Frey « on n’est jamais aussi bien compris que par quelqu’un qui est passé par là ». Le but de l’association est d’écouter ces parents, de les soutenir, de les aider dans certaines démarches et de leur expliquer ce qu’ils peuvent faire ou entreprendre pour épauler leur enfant. L’enfant qui lui-même est en souffrance. Car même si le trouble de l’apprentissage n’a aucun lien avec les capacités intellectuelles de l’enfant ou son investissement en classe, il est encore trop souvent perçu comme tel, regrette Christel Frey.