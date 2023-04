Nouveau plan de circulation et de stationnement à la gare de Neuchâtel

Un nouveau schéma de circulation et de stationnement va voir le jour ce printemps à la gare de Neuchâtel. Afin d’améliorer la sécurité et la qualité des espaces publics, la Ville va mettre en zone de rencontre le sud de la gare de Neuchâtel (à 20km/h), donnant la priorité aux piétons. Les travaux commenceront le 11 avril et dureront environ un mois. La Ville indique mardi dans un communiqué que cette configuration sera testée durant un an.





Priorité aux piétons

Les automobilistes devront stationner dans les parkings souterrains ou emprunter un couloir de dépose-minute. Ils ne pourront plus circuler à double sens comme actuellement sur le parvis de la gare. « Les vélos auront le loisir de rouler sur l’entier du plateau de la gare dans les deux sens, y compris descendre le Crêt-Taconnet, en faisant preuve de toute la prudence requise vis-à-vis des piétons et du trafic ascendant », a précisé la ville. Les piétons bénéficieront d'espaces publics plus sécurisés et agréables avec l'installation d'un mobilier urbain. Les places pour les livraisons, pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que quelques places payantes en surface resteront de mise. Les places pour les taxis reviendront à leur ancien emplacement, devant l’entrée ouest de la gare.

A noter encore que la rue du Crêt-Taconnet sera fermée durant une journée pendant les vacances de Pâques. Les accès à pied et en voiture pour les habitant-e-s de la rue seront assurés en permanence. La date exacte sera annoncée environ trois jours à l’avance par des affiches apposées sur place et une déviation sera indiquée. /ats-cto