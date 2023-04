Dans les Coulisses du Château : Armelle von Allmen

L’agriculture, les PME et les libertés individuelles : des thèmes que défend Armelle von Allmen. La députée libérale-radicale au Grand Conseil neuchâtelois s’est engagée chez les Jeunes PLR à l’âge de 16 ans. Elle a expliqué mardi, dans les Coulisses du Château, qu’elle avait décidé de se présenter au Conseil général du Locle pendant la pandémie pour défendre les libertés individuelles. Elle a démissionné à la suite de son élection au législatif cantonal. Outre l’agriculture, Armelle von Allmen, qui travaille sur l’exploitation familiale, défend les intérêts de l’agriculture et des agriculteurs ainsi que les PME. En dehors de son métier et de la politique, l’élue PLR aime passer du temps en famille, cuisiner, jardiner et voyager. Dans le cadre de ses études, elle a passé six mois dans une ferme en Israël. Elle a expliqué « avoir choisi ce pays parce qu’il est à la pointe au niveau de la production laitière » et qu’elle trouvait « intéressant de se former à l’étranger avec d’autres techniques que l’on ne connait pas forcément ». /sma