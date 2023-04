Le RHNe en difficulté financière, le Canton demande un effort supplémentaire

L'hôpital public est confronté à une situation financière très délicate. L'exercice 2022 a été particulièrement difficile et l'année en cours, 2023, ne s'annonce guère plus prometteuse avec un budget largement déficitaire. Depuis plusieurs années, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) doit faire face à une augmentation de charges ainsi qu'à une baisse de financement qui se chiffrent à plusieurs millions de francs. L'institution doit donc prendre des mesures d'économie et de rationalisation pour absorber ces coûts. Toutefois, la crise sanitaire qui a duré trois ans a compliqué la mise en œuvre de ces économies, comme l'explique Léonard Blatti, directeur des finances du RHNe. « Bien que notre budget 2023 prévoit des améliorations de l'ordre de 18 millions, le déficit restera considérable ».





Moins de subventions, moins de prestations ?

Le Conseil d’Etat neuchâtelois reconnaît les efforts importants de rationalisation consentis par l’hôpital ces dix dernières années. En outre, les subventions directes ont été diminuées d’environ trente millions de francs. Le financement des prestations d’intérêt général est passé de 78 millions de francs à 45 millions entre 2012 et 2022. Or les prestations commandées par l’Etat n’ont pas diminué, entraînant un « décalage » et donc un « sous-financement », selon RHNe. Toutefois, un seuil a été atteint. « On arrive un peu au bout de ces exercices », concède Laurent Kurth, conseiller d’Etat en charge des finances et de la santé, « c’est le sens du discours que je tiens depuis quelques temps au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. On ne peut plus exiger des réductions linéaires des coûts de l’hôpital sans mettre en péril les prestations ».





Sous la pression du Conseil d'État pour réduire ses dépenses, RHNe a proposé de supprimer ou de réduire certaines prestations sous-utilisées, notamment celles qui ne relèvent pas de la compétence de l'hôpital public, telles que l'accueil de patients en attente de placement médico-social. Il a également été suggéré de supprimer le piquet de nuit du bloc opératoire de La Chaux-de-Fonds, mais cette mesure a été rejetée par le Conseil d'État. « La population a été très claire sur ce point », rappelle Laurent Kurth, « [elle] s’est exprimée par deux fois en exigeant le maintien d’une prise en charge médico-chirurgicale 24h/24 sur deux sites à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ».