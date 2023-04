Deux classes neuchâteloises aux Explorateurs de l’énergie

Ils s’appellent les Explorateurs de l’énergie… Créé en 2004 par Romande Energie, le programme pédagogique et ludique a une raison d’être : sensibiliser le jeune public aux enjeux de l’énergie et de l’environnement. En plus d'un soutien aux programmes scolaires, les Explorateurs de l’énergie se déclinent sous forme de concours entre les collèges de Suisse romande. Cette année, pour la 18e édition, 170 classes ont participé. La finale a lieu mardi à Yverdon. Dix classes sont qualifiées, dont deux neuchâteloises : une classe de Cressier et une du Collège du Passage à Neuchâtel, toutes les deux en 8e année. Sylvie Maurer est l’enseignante responsable de ces deux classes. Elle a expliqué lundi dans La Matinale, que par petits groupes chaque équipe a présenté une énergie sous forme d’exposé. L’enseignante a rajouté des travaux pratiques en amenant des machines à vapeur ou en réalisant du biogaz. Le concours avait provoqué passablement d’engouement auprès de ses élèves. En engouement qui s'est vu en classe, mais aussi à la maison. Certains élèves ont, par exemple, dit à leurs parents qu’ils prenaient trop de bains. /sma