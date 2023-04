Trois doctorants neuchâtelois en route pour « Ma thèse en 180 secondes »

Ils avaient trois minutes pour synthétiser leur thèse et la rendre compréhensible aux yeux du grand public. Roman Blum, Quentin Adler et Aylin Pamuksaç ont participé jeudi soir à la sélection neuchâteloise du concours national « Ma thèse en 180 secondes ». Ces trois jeunes chercheurs ont entre 29 et 35 ans et sont tous dans leur troisième année de doctorat. Ils ont fait face à deux autres adversaires qui n’ont eux pas été retenus pour représenter l’Université de Neuchâtel à la finale suisse le 29 juin.