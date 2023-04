Le Musée paysan expose le feu sauvage et apprivoisé

Pour monter l’exposition « Flamme sauvage – feu apprivoisé », Diane Skartsounis a pu compter sur le soutien de différentes institutions muséales ou non du canton. L’Association pour la sauvegarde du patrimoine des sapeurs-pompiers au Val-de-Ruz a notamment prêté une grande partie du matériel exposé au Musée paysan à l’image des premiers moyens inventés pour lutter contre les incendies. L’exposition ne pouvait pas passer à côté de l’événement qui a transformé de façon durable La Chaux-de-Fonds : le grand incendie de 1794. Dans le cadre des 230 ans de cet événement qui seront célébrés l’année prochaine, le Musée paysan prolonge son exposition jusqu’en septembre 2024 et annonce d’ores et déjà des animations en lien avec cet épisode de l’histoire de la Métropole horlogère.