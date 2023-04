La Ville de La Chaux-de-Fonds à la rencontre de sa jeunesse

Avec ces rencontres, Lara Zender aimerait toucher un nouveau public. « N’importe qui de 17 à 25 ans et si possible qui n’ait pas déjà des liens avec le Parlement des jeunes », insiste la présidente. Mais dans la réalité, ce n’est pas si facile. « Quand on organise une soirée, on sait que c’est très simple d’avoir des jeunes. Par contre, quand on organise des débats, c’est plus compliqué. »



Lara Zender affirme toutefois que le groupe se porte « très très bien ». « Cela fait plusieurs années qu’il ne fait que grandir. Le nombre et le type d’événements que l’on propose s’étoffent également. »