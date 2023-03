Un « P’tit bazard printanier » à Fleurier

Une vingtaine de stands pour faire vivre la pension Beauregard à Fleurier. Ce bâtiment du 17e siècle du Musée régional du Val-de-Travers accueille la première édition du « P’tit bazard printanier ». Entre ce jeudi et dimanche, les curieux pourront découvrir des stands avec des produits régionaux, mais aussi de l’art, des cosmétiques, des plantons sans oublier la participation d’i-lirédition jeunesse, une maison d’édition présentes avec plusieurs auteurs. « On a essayé de cibler un peu les gens qui nous entourent au Val-de-Travers » détaille l’une des initiatrices Nadia Martina. « On voulait faire un mixte. On ne veut pas gagner de l’argent en tant qu’organisatrices, on aimerait juste avoir du monde pour remercier les exposants