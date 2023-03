Route de Biaufond fermée en journée

Fermeture de route entre Biaufond et Fournet-Blancheroche. Entre le 3 et le 14 avril, du lundi au vendredi, le tronçon sera interdit à la circulation entre 8h et 16h. Des travaux urgents et sécuritaires sont nécessaires, car de nombreux arbres sont fragilisés sur ce secteur. Les forts vents de ces derniers mois sont responsables. Comme les interventions doivent se dérouler dans un secteur escarpé au-dessus de la route, une fermeture totale de la chaussée est indispensable.

Pendant la durée des travaux, le trafic sera dévié par le Col des Roches. /comm-swe