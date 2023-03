Les banques Raiffeisen neuchâteloises toujours en forme

Les deux banques Raiffeisen neuchâteloises continuent sur leur rythme de croisière. Malgré les complications économiques de l’année 2022, elles dressent ce jeudi un bilan positif avec tous leurs chiffres en hausse.







Une volonté de croissance saine

A titre d’exemple, leur bénéfice se dresse à 2,1 millions, soit une hausse de 4,7% par rapport à 2021 et les créances hypothécaires enregistrent elles une hausse de 5,7 %. « Notre modèle d’affaire 100% suisse et sécuritaire garanti cette stabilité. On n’explose pas les compteurs, par contre, on progresse de manière stable et sûre pour la clientèle », explique Laurent Risse, président de la Fédération neuchâteloise des banques Raiffeisen. Ces hausses s’expliquent, selon lui, à la fois par l’arrivée de nouveaux clients (865 de plus en 2022), mais également par l’augmentation des parts Raiffeisen de la clientèle existante.