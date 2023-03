Un tout nouveau festival dédié à l'humour à Neuchâtel. Les 4 et 5 mai, le premier Neuch' festival comedy se tiendra au Théâtre du Passage. Les Français Anne Roumanoff et Jean-Luc Lemoine se produiront notamment. Eugène Chaplin, Olivia Moore, Zaru et Mirko Rochat sont aussi de la partie.



Le festival a notamment pour but de faire venir des humoristes renommés à Neuchâtel et de découvrir de nouveaux talents locaux. /comm-jha