Un nouveau coordinateur pour les sites UNESCO des Montagnes

Des forces vives pour faire vivre le label UNESCO dans les Montagnes neuchâteloises. Le Chaux-de-Fonnier Léonard Reichen a été nommé en tant que coordinateur de projet par la Fondation en faveur de la mise en valeur du site inscrit.

Excellent connaisseur de l'histoire du Haut du canton de Neuchâtel, l'ancien journaliste de RTN sera en charge de la coordination des deux évènements principaux organisés par la Fondation, à savoir la Fête de l'urbanisme horloger ainsi que la Biennale du patrimoine horloger. Il entrera en fonction le 1er avril.



Baptisée Par monts et parvis, l'édition 2023 de la Fête de l'urbanisme horloger souhaite mettre en valeur des bâtiments emblématiques liés à l'urbanisme horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle au travers de visites, concerts et spectacles les 23, 24 et 25 juin prochains. /comm-jha