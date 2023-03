« Mon chat et moi », une histoire d’apprentissage

Clémence adopte Rrô… C’est le point de départ de « Mon chat et moi ». Le film de Guillaume Maidatchevsky, coproduit par la société de production neuchâteloise JMH & Filo Films, a été projeté mardi à Neuchâtel en présence du réalisateur. Il raconte l’histoire de Rrô, un chaton qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsqu’il est adopté par Clémence, dix ans, qui l'emmène dans sa maison de campagne au cœur des montages. Le film a été adapté de l’ouvrage de Maurice Genevoix, paru en 1931. Pas facile de l’adapter au monde d’aujourd’hui, comme l’a indiqué Guillaume Maidatchevsky dans La Matinale. Ce film c’est aussi l’histoire de l’apprentissage de la vie, de l’émancipation. Clémence va évoluer avec Rrô, qui acquiert plus rapidement de maturité. « En un an, une enfant reste une enfant » alors que son chat, déjà adulte, doit pouvoir décider de sa vie. Avec ce film, Guillaume Maidatchevsky veut transmettre « à la foi un message de respect, de liberté », mais surtout, il souhaite susciter le dialogue. Car, comme il aime à le dire, son film est destiné à tous les âges, avec des messages différents si l’on est un adulte ou un enfant.

« Mon chat et moi » sort le 4 avril dans les salles romandes. Il sera projeté en avant-première samedi et dimanche à 15h à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et dimanche à 15h à Couvet et au Val-de-Travers. /sma