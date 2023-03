Le printemps, saison des fleurs et des chantiers routiers

Une fois les rigueurs de l’hiver surmontées, la saison des chantiers routiers peut s’ouvrir. Dans le canton de Neuchâtel, le programme des travaux est copieux pour 2023. Sur son site, le Service des ponts et chaussées met à disposition une carte, régulièrement mise à jour, qui permet d’avoir un portrait exhaustif de tous les projets en cours ou planifiés. Vous y trouverez de nombreuses réalisations qui ne figurent pas dans le panorama ci-dessous.





Grand projet entre Monruz et St-Blaise

Parmi les gros morceaux, selon l’ingénieur cantonal Nicolas Merlotti, on peut citer le Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds, sur lequel on a déjà eu l’occasion de s’attarder. Un chantier à long terme est également lancé sur la RC5, entre Monruz et St-Blaise. Cette réalisation conjointe de l’État et de trois communes consiste à urbaniser la route cantonale, à la mettre en conformité, ainsi qu’à moderniser l’évacuation des eaux de surface et leur traitement. Tout commence du côté de Monruz, mais les travaux sont destinés à s’étendre sur plusieurs années, potentiellement jusqu’en 2026-27.