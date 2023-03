La CCAP lance un prix de 20'000 francs

L’appel à projets est ouvert depuis vendredi et jusqu'au 31 mai. La direction de la CCAP va opérer un premier tour de sélection parmi tous les projets déposés pour ne retenir que cinq dossiers finalistes qui seront ensuite transmis aux membres du jury.

Ce dernier se compose de six personnalités neuchâteloises et représente « de manière équilibrée les milieux socio-économiques neuchâtelois », a précisé la CCAP. Le nom du gagnant sera dévoilé à l'automne.





125 ans avec l’avenir en ligne de mire

Créée en 1898 par le Grand Conseil, la Caisse cantonale d’assurance populaire est une entreprise autonome de droit public, bénéficiant de la garantie de l’État. Elle a pour mission d’encourager la prévoyance dans le canton de Neuchâtel en proposant des solutions de prévoyance professionnelle, d’assurance individuelle et de prêt hypothécaire. Plus de 18’000 personnes et 650 entreprises ou institutions travaillent avec elle.

La CCAP ne perd pas de vue les enjeux de demain, parmi lesquels les finances, les réformes structurelles ou encore les paramètres sociaux et démographiques. Avec 106% de taux de couverture fin 2022, l’institution reste plutôt sereine.