Pas de danger pour la population après le délestage de fioul dans le ciel suisse

Il y avait de l’animation lundi après-midi au-dessus de nos têtes. Peu après son décollage de Zurich, un avion de la compagnie Swiss a dû y retourner en raison de problèmes techniques. Mais pour parvenir à atterrir, l’engin a dû perdre du poids et a lâché du fioul en plein vol. L’appareil a effectué des boucles au-dessus de la Suisse pendant plusieurs dizaines de minutes, notamment dans la région de Bâle et d’Argovie et en Suisse centrale.





Une opération « très rare »

Le pilote jurassien Claude Mischler explique ce phénomène… selon lui, il n’apparaît que très rarement et n’est effectué qu’en cas d’urgence. Cette opération est encadrée par des « règles très strictes », selon Claude Mischler. Le délestage de kérosène se fait via les ailes de l’apparail, c’est « comme un robinet qu’on ouvre », pour reprendre les termes du pilote. Cette mesure est opérée loin des zones avec une forte densité de population et jamais au-dessus d’un plan d’eau, souligne Claude Mischler. S’il n’est pas négligeable, l’impact demeure très limité, le kérosène étant très volatile et passant donc rapidement à l’état gazeux. Par contre, il est hautement probable que les gens qui étaient dans la rue au moment du lâcher de kérosène aient senti une odeur particulière. /mle