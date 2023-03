Molosses : les refuges neuchâtelois sont sous pression

Amstaff, rottweiler et autre pitbull ne sont pas les bienvenus dans tous les cantons de Suisse. Il n’y a que dans une moitié d’entre eux que ces molosses peuvent être détenus sans autorisation particulière. C’est le cas à Neuchâtel.

Chaque refuge du canton a au moins un de ces chiens en pension. Mais la demande est forte pour qu’ils en accueillent davantage.

Là où la détention de ces canidés n’est pas autorisée, il arrive que certains propriétaires passent outre les interdictions et aillent acheter un toutou de l’autre côté de la frontière. Les prix sont plus bas qu’en Suisse et les éleveurs peut-être moins regardants, selon la responsable d’un refuge neuchâtelois.

Lorsque pour une raison ou une autre les chiens sont séquestrés par les autorités des cantons dans lesquels ils sont interdits, les refuges du lieu ne peuvent légalement pas les replacer dans une famille. Ils doivent donc trouver une autre solution et se tournent souvent vers les SPA des régions où les molosses sont autorités. Faute de place, celles-ci doivent souvent décliner.

Le problème, ça n’est pas le chien, insistent les responsables de refuges, mais plutôt le propriétaire. Ce sont souvent des jeunes adultes ou de jeunes couples, pas forcément au fait de ce qu'implique la responsabilité d’un tel animal.