Manifestation d'une centaine d'étudiants avant le Grand Conseil

Une centaine d'étudiants ont manifesté mardi avant le Grand Conseil dans la cour du Château de Neuchâtel. Ils sont opposés à la hausse d'environ 60% ou de 600 francs par an des taxes à l'Université de Neuchâtel.

« Nous demandons au Grand Conseil de se positionner clairement face à l'exécutif. Cette hausse précariserait encore plus les étudiants, nuirait à la démocratisation de l'accès aux études supérieures et à l'attractivité de l'UniNE », ont fait savoir les manifestants dans un flyer remis aux députés. Sur une pancarte, on pouvait notamment lire « on est uni(ne) contre la hausse des taxes! »

Le Conseil d'Etat avait annoncé le 21 décembre dernier son intention d'augmenter la taxe d’études semestrielle de 425 à 720 francs, auxquels s’ajoutent 75 francs de taxes diverses obligatoires. Pour les étrangers, le total grimperait de 790 à 970 francs

Le rectorat, la Fédération des étudiants neuchâtelois, le Conseil de l'Université, l'Assemblée de l'Université et les partis de gauche notamment ont déjà pris position contre cette hausse. /comm-jad