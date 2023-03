Groupe de parole sur le deuil : C’est quoi ton truc ?

On a toutes et tous déjà ressenti cette sensation d’être démuni face à une situation qui nous dépasse, et le deuil est certainement un des plus compliqué à affronter. Au travers de son livre « Des ténèbres à la lumière », toujours disponible à la libraire Payot, Suzanne Humbert se livre suite à la perte de son mari, qui sera un déclic pour ouvrir un groupe de parole sur le deuil, à la Chaux-de-Fonds.

Ce groupe que Jaqueline Girardin a rejoint il y a quelques années. De leurs expériences, et sous le signe de la bienveillance, vous pouvez les rejoindre pour parler, partager, et créer de nouveaux liens en les contactant par mail : suzanne.humbert@gmail.com

Pour en découvrir plus sur ce groupe de parole sur le deuil, nous en parlions dans la Matinale, avec Suzanne Humbert et Jaqueline Girardin :