Le rôle de Perreux dans les infractions neuchâteloises

Neuchâtel et Boudry sont les deux communes présentant le plus d’infractions en 2022. C’est le constat qui ressort des chiffres de la criminalité du canton de Neuchâtel présentés ce lundi. La présence du centre fédéral d’asile de Perreux n’y serait pas étrangère, selon les autorités neuchâteloises. Elles ont donc fait le choix de consacrer une conférence de presse cette thématique sécuritaire.

« Cette problématique touche de très près la population et a été fortement débattue ces derniers temps. Il est donc important pour nous de parler des chiffres sans tabou et de mettre en lumière l'activité de la police en lien avec ces phénomènes », a expliqué le conseiller d'Etat Alain Ribaux, chef du Département de la sécurité, devant les médias.

Pour rappel, les nombreuses incivilités d'une minorité de requérants créent un climat anxiogène dont se plaignent les habitants des environs du centre de Boudry et de la ville de Neuchâtel. Les députés ont demandé dans une recommandation urgente d'engager les ressources et mesures nécessaires en termes d'accompagnement et de sécurité, en collaboration avec les autorités communales et fédérales.

Alain Ribaux, rappelle que cette situation est en partie due à la surcharge que le site a connue cet hiver, avec des pics de 900 personnes. A l’origine, le centre ne pouvait en accueillir que 480, avant de passer à 684 grâce à la location d’un bâtiment supplémentaire. Aujourd’hui, le nombre de requérants d’asile est redescendu sous la barre des 500, selon le conseiller d’Etat.