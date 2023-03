Hausse de la criminalité à Neuchâtel

La criminalité a augmenté dans le canton. La Police neuchâteloise a présenté ce lundi ses statistiques de la criminalité pour l’année 2022. Les chiffres font état d’une hausse de 4% des infractions, soit 13'609 cas recensés. Cette augmentation reste cependant bien inférieure à celle en Suisse qui s’est inscrite à 8% en 2022.

Le taux d’infractions au code pénal s’est établi à 64,8 pour 1'000 habitants. Les communes de Neuchâtel et de Boudry ont connu la plus haute fréquence d’infractions. Elle s’explique par les vols à la tire perpétrés à la Fête des Vendanges et des cas de délinquances de rue en lien avec le centre fédéral de Boudry, indiquent les forces de l’ordre.

La part des prévenus étrangers s’est établie à 59% contre 54% en 2021. 43% des prévenus avaient moins de 30 ans et 20% étaient des femmes. Les mineurs ont eux représentés 12% des prévenus d’infractions.





Cybercriminalité et délinquances au patrimoine

Les forces de l’ordre expliquent cette « hausse relative » des infractions par plusieurs facteurs, le premier étant la reprise de la vie sociale après la pandémie de Covid-19. Les infractions contre le patrimoine (vols, effractions, escroqueries, etc.) ont représenté la plus grande partie des infractions au code pénal à Neuchâtel, soit 70%.

La cybercriminalité a également pesé. Les infractions de criminalité numérique ont bondi de 22%. Une hausse due aux cyber-escroqueries qui ont représenté 593 cas en 2022. Si les escroqueries aux petites annonces ont été les plus fréquentes, les arnaques au faux support technique ont connu une grande croissance. Pour lutter contre ces phénomènes, une brigade dédiée aux cyberenquêtes est en cours de création au sein de la Police neuchâteloise.





Recul des violences domestiques

Malgré l’homicide de deux enfants par leur mère et un cas de lésions corporelles graves sur une femme, l’ensemble des violences domestiques ont reculé de 33% ces cinq dernières années, pointe la police. Au total, 522 infractions ont été relevées en 2022 contre 779 en 2017.

Les brigandages et vols à l’arraché ont eux augmenté avec 134 cas en 2022 contre 99 l’année précédente. Deux brigandages par armes à feu ont été recensés l’année passée contre neuf en 2021. /comm-gtr