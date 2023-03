Un siège pour tous les catholiques du Nord vaudois

Ce grand projet de renouvellement des infrastructures se justifie pleinement aux yeux du Conseil de paroisse. « Plus rien n’est aux normes aujourd’hui. Par exemple, la grande salle qui est à l’étage a un escalier très raide. Y accéder est dangereux », affirme la présidente Christine Burkhalter. Et d’ajouter « on a tous envie de travailler dans des locaux adaptés et modernes. On veut construire quelque chose d’agréable et d’attrayant pour les gens et pas seulement pour les catholiques ».