Festival du Sud : un voyage cinématographique à travers le monde

S’ouvrir au monde sur grand écran. Le Festival du Sud fait son retour mardi au cinéma Rex à Neuchâtel, ainsi qu’à La Chaux-de-Fonds à l’ABC et au cinéma Scala. Dix-sept films sont au programme de cette 28e édition, qui se tient jusqu’au 4 avril. Dans la Métropole horlogère, c’est Armageddon Time qui ouvrira les feux. Ce long-métrage de James Gray raconte l’histoire de deux adolescents rebelles, l’un juif et l’autre afro-américain, aux États-Unis.

À Neuchâtel, le film d’ouverture s’intitule La Dernière Reine. Il s’agit d’une épopée qui plongera le public dans l’Algérie du 16e siècle aux côtés de la Reine Zaphira, que le marin Barberousse attaque et convoite à la fois. Il sera présenté mercredi en présence des cinéastes Damien Ounouri et Adila Dendimerad. Cette année, le festival fait la part belle aux réalisatrices : 11 films sont l’œuvre de femmes, indique Vincent Adatte, co-directeur de Passion cinéma, l’entité organisatrice du festival. À ses yeux, les réalisatrices arrivent plus facilement à se glisser dans le système de production dans les pays qui n’ont pas une grande industrie cinématographique.