Dernière ligne droite pour le forage du tunnel de fuite de La Clusette

Actuellement, le chantier est entré dans une phase plus sensible, donc plus lente, avec « une géologie plus tourmentée », explique Alain Koenig, chef de l’Office des constructions et aménagements routiers. La roche est désormais « plus argileuse et fracturée ». Il n’est plus possible d’utiliser des charges explosives. L’excavation se fait exclusivement à la machine, avec une sécurisation progressive de la voûte pour en assurer la stabilité. Pour cela, les ouvriers appliquent du béton projeté avant d’installer un cintre métallique à chaque mètre. Ce changement de rythme était attendu par le maître d’œuvre, puisqu’une situation similaire s’était présentée lors du percement du tunnel routier.