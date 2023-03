À la conquête des 25 km de livres de la BPUN

Du théâtre, de la musique et des bricolages entre des étagères de livres : environ 20 bibliothèques neuchâteloises ouvrent leurs portes au public depuis vendredi et jusqu’à dimanche à l’occasion du Biblioweekend. De nombreuses animations sont au programme. La BPUN, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, proposait par exemple aux visiteurs d’accéder aux coulisses, aux lieux où le public n’est généralement pas admis.

Martine Noirjean de Ceuninck, conservatrice des archives privées et des manuscrits de la bibliothèque, a ainsi conduit les curieux dans les combles, sur des passerelles ou dans des escaliers en colimaçon qui craquent. Le clou de la visite se situait toutefois dans les profondeurs du bâtiment. Une véritable chambre forte se cache dans les caves, abritant des manuscrits anciens ainsi que de précieux fonds, dont celui de l’écrivain Jean-Jacques Rousseau.

À cette occasion, le public a par exemple pu découvrir le plus ancien manuscrit de la BPUN, qui date du 9e siècle. Il s’agit de commentaires des Évangiles utilisés autrefois par les chanoines de la Collégiale à Neuchâtel. Reportage :