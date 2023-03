Des déprédations à la carrière de La Sagne. Dans la nuit de lundi à mardi, des inconnus ont pénétré sur le site du Bois-Vert. Ils ont maculé de peinture plusieurs machines de chantier avant de prendre les engins en photo. Ils disent également avoir versé du sable dans les réservoirs.

Et si on sait tout ça, c’est que les responsables de cette action l’ont revendiquée à travers un communiqué de presse au ton écologiste et anticapitaliste.

Se faisant appeler les « Fées du Bois-Vert », ces individus disent vouloir protester contre les activités de l’entreprise Colas, propriétaire du site. Selon eux, la remise en état planifiée sur place va permettre d’enrichir l’entreprise, libre d’enfouir des déchets industriels dans le gouffre.





La question du timing

Cette carrière, c’est celle dont la population de La Sagne a choisi d’interrompre les activités lors d’une votation mi-mars. Dimitri Convers, en charge de l’exploitation du site, se dit donc « surpris du timing », dans la mesure où le sort de la carrière est de toute manière scellé par cette décision démocratique.

Lui et ses collaborateurs disent avoir constaté les déprédations mardi matin. Ils n’ont pas reçu le communiqué de presse et n’ont pas été contactés par ses auteurs. Ils disent n’avoir pas de soupçon particulier sur leur identité. Un examen des machines est en cours pour évaluer d’éventuels dégâts. Si les moteurs sont touchés, ceux-ci pourraient s’élever à plusieurs dizaines de milliers de francs.







Une plainte sera déposée



Pour cette raison, et parce que les inconnus ont pénétré sur le site, Colas a l’intention de porter plainte pour dommage à la propriété.

Une réflexion va être menée autour de la sécurité du site, pour éviter que de tels actes de vandalisme se reproduisent, mais Dimitri Convers estime qu’actuellement, il n’est déjà pas facile de s’introduire dans le périmètre de la carrière. Dans l’immédiat, les machines de chantier vont être rapprochées de l’entrée afin d’être plus visibles. /jhi