Une application en soutien aux proches aidants neuchâtelois

Soutenir les proches aidants en quelques clics. Le Canton de Neuchâtel lance « approches ». Téléchargeable gratuitement dès ce jeudi, cette application mobile s’adresse aux proches aidants du canton. Elle permet d’accéder rapidement à des services permettant de soulager leur quotidien, par exemple la livraison de repas, les soins à domicile ou l’aide administrative.

Développé en collaboration avec l’association AROSS, la Haute école spécialisée bernoise BFH et la coopérative spécialisée dans la gestion des données personnelles MIDATA, le projet vise également à récolter des informations sur les proches aidants. L’application « permet de mieux connaître leur situation (temps investi, état de fatigue et charge émotionnelle », indiquent les autorités cantonales. L’objectif de ces dernières est de développer des offres supplémentaires pour cette catégorie de la population. Plus de 10% des 15-4 et près de 20% des plus de 75 ans dépendaient de l’aide leurs proches en 2017, selon l’Office fédéral de la statistique. /comm-gtr