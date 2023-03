Plus de blessés sur les routes neuchâteloises en 2022

Après des années de baisse, les accidents de la route ont fait plus de blessés en 2022, constate la Police neuchâteloise. Cette dernière a présenté ce jeudi son bilan routier 2022. Les chiffres font état de 391 accidents de la circulation qui ont causé des dommages corporels. Au total, la police a comptabilisé 446 blessés et trois décès, soit 23 accidents de plus qu’en 2021. Concernant le nombre de morts sur les routes, les forces de l’ordre estiment qu’il s’agit d’un « plancher relativement bas qui situe le canton de Neuchâtel au-dessous de la moyenne suisse ».







Baisse de la conduite sous l’effet de l’alcool

Les accidents ont été principalement causés par le comportement des conducteurs (vitesse, inattention) et l’inaptitude à la conduite (alcool, drogue, fatigue). Sur près de 13'400 contrôles, la Police neuchâteloise a recensé 579 conducteurs en état d’ivresse, dont 114 lors d’accidents. En 2021, dix cas positifs en plus avaient été enregistrés. Concernant les stupéfiants, 116 personnes ont été testées positives, dont 18 lors d’accidents de circulation. L'évolution sur cinq ans montre toutefois une tendance à la baisse, précisent les forces de l'ordre.







Plus de chauffards

La police a comptabilisé huit cas de chauffards en 2022, soit quatre cas de plus que l’année précédente. Les radars fixes et semi-stationnaires ont permis d’infliger plus de 124'000 amendes et 1'260 dénonciations. Plus de 48'000 amendes et 1'150 dénonciations ont été établies par des contrôles de vitesse par des radars mobiles. /comm-gtr