Les déchets coûtent moins cher au Locle

Vadec SA apporte également sa pierre à l’édifice. La nouvelle usine de tri du papier à Colombier a permis à la Mère commune de diminuer par moitié la main-d’œuvre dévolue à cette tâche.

Enfin, la déchetterie des Brenets a été réorganisée. La Commune a dû un peu serrer la vis, certaines entreprises se permettant d’y déposer des déchets de chantier, ce qui est interdit.

Entre 2018 et 2020, la taxe de base HT (hors taxe) s’élevait à 82,40 francs. Durant ces trois années, le compte « déchets ménages » a connu un déficit oscillant entre 26'000 et 186'000 francs. Dès 2021, la taxe de base (HT) est passée à 102,15 francs, ce qui a conduit à un bénéfice. Légalement, les collectivités publiques ne peuvent pas thésauriser ou laisser se creuser un déficit, dans ce secteur. L’augmentation de la taxe décidée l’année de la fusion du Locle et des Brenets visait à anticiper un changement de la loi cantonale. Après débat, le Grand conseil avait finalement renoncé à modifier la part du compte déchets financé par l’impôt. Au Locle, elle s’élève depuis 2019 à 25%. Dès cette année, elle sera de 20%.