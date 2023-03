L’eau potable du Locle à découvert

Découvrir les dessous de l’eau potable du Locle. C’est ce qui était proposé aux curieux ce mercredi après-midi par Viteos. A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, l’entreprise organisait des visites guidées de la chaîne de traitement au public. Les habitants pouvaient donc découvrir toutes les étapes de purification de l’eau. Une eau qui a passablement fait parler d’elle ces dernières années dans la Mère commune. Après la contamination de 2015 et le report de la nouvelle STEP, ces visites ont en peut-être rassurer certains.



Dans tous les cas, pour le directeur du département multiénergie chez Viteos, Thierry Matthey-Junod, il n’y a pas de doute : « On peut bien sûr rassurer les habitants. On a un contrôle quotidien et notre mesure de qualité est également contrôlée par un laboratoire cantonal. » D’ailleurs, Thierry Matthey-Junod nous annonce avoir tout juste obtenu la certification ISO 22000 et 9001 qui garantissent que tout le service de l’eau travaille selon un management de qualité et que toutes leurs tâches en lien avec les denrées alimentaires sont faites selon les normes. De plus, David Vauthey, gestionnaire de projet eaux chez Viteos rappelle que 4'500 contrôles sont effectués chaque année dans l'usine pour assurer la qualité de l'eau. /cde