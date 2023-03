Le Dance Contest s’agrandit au Landeron

Après une édition à guichet fermé l’année dernière, les élèves du Centre des Deux Thielles remettent le couvert avec une 21e édition du Dance Contest agrandie. Jusqu’à présent, cette compétition de danse avait lieu sur une seule soirée. « L’année dernière, nous avons réuni des amateurs et professionnels sur une même représentation. Cette année, nous avons voulu les séparer pour ne pas proposer un spectacle trop long au public », explique Maurizio Mandorino, danseur et coach du projet. Pour cette édition, c’est le vendredi soir qui sera dédié au concours de danseurs amateurs venus de toute la Suisse et le samedi qui laissera la scène aux professionnels pour une rencontre chorégraphique. Lors de cette dernière, le public pourra découvrir des grands noms de la danse actuelle en Suisse et à l’étranger. L’ensemble de la manifestation aura lieu dans les halles de gymnastique du collège.





Un projet pédagogique de 8 mois

Les soirées du 24 et 25 mars ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Depuis huit mois, un comité composé de 18 élèves de 10e et 11e du Centre des deux Thielles s’active pour rendre ces deux événements possibles. Coachés par une équipe de quatre adultes, dont deux de leurs professeurs et deux professionnels du monde de la danse, les élèves ont tout organisé eux-mêmes : de la recherche de sponsors, à la décoration de la salle en passant par la communication sur les réseaux sociaux. Selon Caly Graf, une élève qui fait partie du comité d’organisation, cela n’a pas été si compliqué que ça de gérer cet événement en parallèle de ses cours. « C’est la première fois que j’organise un si grand événement, ce qui m’a surpris c’est qu’on a réussi à trouver beaucoup de sponsors et que les danseurs qu’on a trouvé viennent de partout », se réjouit la jeune fille de 16 ans. « Il y a des années où ça a moins bien fonctionné, donc je suis fière de nous ! »