Davantage d’excès de vitesse sur les routes neuchâteloises en 2022

Un retour à la « normale » après la pandémie de Covid 19. Les infractions liées à la vitesse ont augmenté de près de 19% et celles dues à l’ébriété de plus de 9% l'an passé par rapport à 2021. Au terme de 2022, la commission administrative du SCAN, le Service cantonal des automobiles et de la navigation a prononcé 4'500 décisions, soit 500 de plus que l’année précédente. Ce chiffre, proche de celui de 2019 avant la pandémie de Covid 19, est un retour à la normale pour Philippe Burri, directeur du SCAN.