Guider les parents d’enfants en situation de handicap

Un guide pour s’y retrouver dans les méandres du droit des assurances sociales, c’est ce que propose Procap Suisse aux parents et à l’entourage des enfants en situation de handicap, mais aussi aux professionnels du domaine. La plus grande association de et pour personnes avec handicap en Suisse organise mardi soir à 19h à La Chaux-de-Fonds une soirée d’information et d’échange, dans les locaux de la fondation Alfaset. Cet événement doit permettre de mieux faire comprendre les droits aux prestations de l’AI des enfants. L’éventail de mesures peut parfois être complexe et difficile à comprendre. Les parents ne sont pas non plus toujours au courant que certains troubles, comme celui de l’attention, peuvent permettre de prétendre à des prestations. L’objectif est donc de les informer et de les accompagner dans leur démarche avec, à terme, une meilleure autonomie, nous explique maître Franziska Lüthy, avocate chez Procap. /rgi