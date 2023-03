Credit Suisse : la réaction de deux élus neuchâtelois à Berne

Honte et colère. Ce sont les sentiments qui habitent le conseiller aux États PLR Philippe Bauer et le conseiller national popiste Denis de la Reussille au lendemain de l’annonce du rachat de Credit Suisse par l’UBS, avec le soutien de la Confédération.

« Même quand on défend l’économie de marché et le libéralisme économique, il y a des fois où on dépasse les bornes. Et c’est ce qu’il s’est passé là », constate Philippe Bauer. Il pointe du doigt le management de Credit Suisse, les problèmes, les scandales rencontrés depuis 2008.

Selon lui, la solution présentée dimanche soir à Berne était peut-être la moins mauvaise.