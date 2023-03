Donner un coup d’accélérateur aux énergies renouvelables

Après une opposition et cinq ans d’analyses complémentaires, un nouveau permis de construire devrait être déposé à l’automne. Cette nouvelle usine hydraulique est appelée à produire 12 GWh au minimum pour bénéficier d’une subvention fédérale.

Le projet d’une unité de production de pellets à Fleurier est aussi en attente de permis de construire. « La méthanisation des déchets est à exploiter davantage également », a déclaré Simon Eschler, directeur et fondateur d'Agri Bio Val SA, à Fleurier. L'entreprise est à la fois une installation de biogaz agricole, une centrale de chauffage à bois ainsi qu’un réseau de chauffage à distance (CAD).

Plus de 80% des déchets traités par l'entreprise sont agricoles (fumier, lisier et restes de récoltes). Les 20% restants sont issus des collectes de déchets verts de la commune de Val de-Travers. Comme tous les déchets réceptionnés ne sont pas méthanisables, l’excédent part en compostage et en plaquettes pour le chauffage à distance d'environ 120 appartements.

Autre secteur qui devrait croître : le solaire. Cette énergie permet « une très bonne rentabilité et un amortissement rapide », a expliqué Cyril Dubois, directeur et fondateur de E-solaire. Pour tripler le volume du marché à l’échelle suisse, la filière solaire doit toutefois créer trois fois plus d’emplois qu’aujourd’hui pour atteindre environ 20'000 postes à plein temps. Deux nouveaux apprentissages vont voir le jour pour favoriser la relève. /ats-sbe