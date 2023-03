Play4Live : C’est quoi ton truc ?

Alors que le monde virtuel est en plein essor, l’Association Play4Live vient combler ce manque dans notre canton, et mettant sur pied annuellement un événement autour du jeux vidéo et du streaming. Objectif : faire de la Suisse un acteur majeur dans ce milieu qui reste, malgré tout, une niche qui ne concerne pas le plus grand nombre.

Entretien avec le créateur de Play4Live, Ludovic Junod, dans la Matinale :