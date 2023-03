Ce mardi a lieu la journée nationale de l’écoute. À cette occasion, La Main Tendue Nord-Ouest lance une campagne de financement participatif. Au nom de « 14'300 fleurs pour colorer la vie », elle servira à payer la formation des bénévoles pour 2023. L’association a également lancé en début d’année une ligne pour des appels en anglais. Nommée « heart2heart », elle a pour objectif de répondre aux besoins des personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment bien une des langues nationales. La ligne est joignable entre 18h et 23h au numéro 0800 143 000. La Main Tendue rappelle dans son communiqué que cette nouvelle ligne fonctionne de la même manière que le 143 : les appels sont gratuits, anonymes et confidentiels. De plus amples informations sont disponibles sur leur site. /comm-tbu