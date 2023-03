Frédéric Frank nommé conservateur cantonal

La préservation du patrimoine neuchâtelois change de visage. Frédéric Frank a été nommé conservateur cantonal et chef de la section conservation du patrimoine selon un communiqué de la Chancellerie d’État. Il prendra ses fonctions début juillet à la suite du départ en retraite de l’actuel conservateur, Jacques Bujard.

Originaire de Neuchâtel et actuellement domicilié à Olten, Frédéric Frank déménagera sur le territoire cantonal au moment de sa prise de fonction. L’architecte de formation est actuellement professeur associé en théorie de l’architecture et de la ville à la Haute École d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. /comm-jad