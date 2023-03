La Maison d’Ailleurs se présente à nu

Cette performance artistique est en fait le prolongement du concept de l’exposition principale inaugurée par le musée. « (Ré)volte explore les questions de la contre-culture et de la capacité de l’art à nous mettre en mouvement, afin justement de mettre en mouvement nos certitudes, nos habitudes, nos immobilismes ; et cela commence avec la remise en cause de ce que devrait être un vernissage ! », affirme la Maison d’Ailleurs.

Cette ouverture inédite permet aux visiteurs de découvrir l’équipe de montage en train de s’affairer dans les espaces. Il permet aussi au public de mettre la main à la pâte.

Le musée en chantier sera ouvert aux visiteurs durant tout le mois de mars aux horaires habituels. La période de montage sera officiellement terminée le 6 avril 2023. Les expositions seront elles ouvertes jusqu'au 7 janvier 2024. /comm-dsa