Dans l’intimité de Friedrich Dürrenmatt

Une immersion dans la vie de l’artiste

Cette plongée dans l’intimité du peintre et écrivain s’inscrit dans une dynamique de mise en valeur de lieux de vie que le Centre poursuit depuis 2021. Les fresques issues de ses habitations permettent, entre autres, de découvrir une nouvelle facette de l’artiste. « On sent, par exemple, qu’il a pris beaucoup de liberté pour dessiner et peindre la Chapelle Sixtine. On y voit certains motifs que l’on ne retrouve pas dans ses autres tableaux », explique Duc-Hanh Luong. « Ces facettes plus intimes de la vie du peintre sont complémentaires aux restants de ses œuvres. » Cette intimité, le public est invité à s’y immerger totalement grâce à des postes de réalités virtuelles. Il est ainsi possible de découvrir l’intérieur de cette chapelle atypique comme si on y était.