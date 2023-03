Un minimarché pour calculer son impact environnemental

Sensibiliser la population à la consommation durable… C’est le but de la Fondation Biovision. Son projet nommé Clever a fait halte samedi au marché à Neuchâtel, dans le cadre de la Semaine de la durabilité. Il se présente sous forme d’un minimarché. Les personnes intéressées peuvent scanner des aliments. Elle met en lumière les conséquences de nos habitudes d’achat sur le réchauffement climatique, la conservation des sols, la biodiversité, mais aussi les conditions de vie des agriculteurs et des animaux en Suisse et à l’étranger. Aujourd’hui, indique Capucine Musard, de la Fondation Biovision, le consommateur se retrouve face à un choix de l’ordre de 20'000 produits lorsqu’il entre dans un supermarché. L’idée de la fondation est de les aider à faire des choix qui sont un peu plus conscients, sans les culpabiliser.