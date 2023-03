Parité pour les listes du PLRN aux fédérales

Les candidats du PLRN pour les élections fédérales du 22 octobre sont connus. Le Parti libéral-radical neuchâtelois les a désignés ce samedi lors de son assemblée générale à Saint-Blaise. Il a redonné sa confiance aux sortants Philippe Bauer, aux États, et Damien Cottier au National. Philippe Bauer sera accompagné de Pascale Leutwiller dans la course à la Chambre Haute. Caroline Juillerat, Armelle von Allmen et Alexis Maire entoureront le sortant Damien Cottier à la Chambre du peuple. Il a suffi d’un tour à l’assemblée pour désigner ses candidats. La liste des Jeunes libéraux-radicaux pour le National est formée, Gaëtan Dubois, Charlotte Grosjean, Camille Hostettler et Anna Laura Ludwig. Elle sera sous-apparentée à la liste du PLRN.

Le parti lancera officiellement sa campagne le 19 août à Fleurier. /comm-sma