Nombre stable de pompiers volontaires dans le canton de Neuchâtel

En vingt ans, les effectifs en Suisse ont reculé de 20%. « La nouvelle génération, qui est censée assurer la relève, semble moins tournée vers la collectivité. Elle s’investit davantage dans son travail et cherche un équilibre avec sa vie privée », analyse Maxime Franchi. Du côté des hommes et femmes volontaires, c’est la conciliation entre le travail, la caserne et la vie de famille qui pose problème. Certains d’entre eux déplorent le nombre de week-ends d’astreinte qui leur est imposé et une rémunération qu’ils qualifient de plutôt faible. Depuis fin décembre 2022, plusieurs volontaires ont enchaîné jusqu’à trois gardes par mois. Ces horaires conséquents pourraient décourager les futures recrues. Pour Maxime Franchi, c’est auprès des entreprises qu’il faut communiquer, afin d’assurer un équilibre d’effectif stable, et d’éviter de perdre des recrues. Un label qui récompense les sociétés permettant à leurs employés de conjuguer travail et lutte contre les incendies a d’ailleurs été mis en place.