Mukuna Express : Mission p’tit déj’

Se lever à l’aube, c’est avoir faim avant tout le monde. C’est le point de départ de ce nouveau Mukuna Express qui a obligé notre humoriste à partir à l’aventure pour satisfaire les estomacs de l’équipe du matin.

Tartine de Nutella et jus d’orange pour Sarah, un bircher pour Julien, et une salée à la crème pour Raphael. Facile. C’est pourquoi Christian Mukuna a dû laisser ses clef de voiture, son porte-monnaie et son téléphone portable au studio. Mais c’était sans compter sur Christelle, une auditrice venue au secours de notre humoriste :