Julien Perrot vainqueur du prix de l’Institut neuchâtelois

Julien Perrot remporte le prix 2023 de l’Institut neuchâtelois. Biologiste de formation, il est le fondateur du magazine « La Salamandre », crée en 1983. Le jury neuchâtelois a reconnu son rôle important de « passeur et de diffuseur » d’idées et de connaissances auprès d’un très large public d’enfants et d’adultes. Personnalité optimiste, il veut croire en l’avenir de cette terre. Son prix lui sera remis lors d’une cérémonie ouverte au public le samedi 18 mars à 17h30 à l’Aula des Jeunes Rives à Neuchâtel. /comm-mcr